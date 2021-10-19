Финансовые новости
- |
- 19.10.21
- |
- 17:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Азиатские биржи 19 октября в основном выросли вслед за индексами США
13:17 19.10.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном увеличились вслед за динамикой их коллег в США накануне, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7%, до 3593,15 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2422,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,49%, до 25787,21 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,74%, до 3029,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опустился на 0,08%, до 7374,9 пункта, японский Nikkei 225 - увеличился на 0,65%, до 29215,52 пункта.
В понедельник основные фондовые индексы Азии показали рост, что связано с динамикой индексов США: в частности, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,8%.
Склонность мировых трейдеров к риску также связана с продолжающимся сезоном отчетности. Согласно данным аналитиков Fact Set, около 81% компаний из индекса S&P 500, представивших отчеты, превзошли ожидания по прибыли на акцию.
"Пока что мы видим, что компании публикуют довольно хорошие показатели прибыли, и хотя есть примечательный факт того, что большинство из них указывают на риски роста затрат и перебоев в цепочках поставок, мы пока не наблюдаем значительных ухудшений прогнозов прибыли", - считает аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует агентство Франс Пресс.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Высшая математика: Как у Зеленского будут делить два стула на четырех судей КСУ
|Россия перегоняет на Донбасс новые танки и блокирует работу ОБСЕ: К чему готовится Путин
|Ошиблись 108 раз: Почему история с ворами в законе ставит под сомнение другие решения СНБО
|Голобородько наоборот. Когда у Зеленского прекратят саботировать конкурс на главу САП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госбанки сократили объем неработающих кредитов на 108 миллиардов
|Доллар дешевеет 19 октября на фоне рисковых настроений
|Азиатские биржи 19 октября в основном выросли вслед за индексами США
|Только каждый седьмой банк корректно подает ставку потребкредита – исследование
|Зеленский планирует сменить главу Нацбанка – Bloomberg
|Справочный курс гривны 19 октября повышен на 7,62 коп до 26,2729 грн/$1
|МТСБУ с 19 октября снизило стоимость «Зеленой карты» на 4%
Это интересно
|В ОАЭ мошенники с помощью голосового дипфейка украли из банка $35 млн
|Китайский военный гиперзвуковой глайдер облетел земной шар во время испытаний
|Стартовала самая длительная космическая миссия в истории КНР
|Капитан Кирк успешно слетал в космос на борту корабля Blue Origin New Shepard
|Представлены игровые флагманы Black Shark 4S и Black Shark 4S Pro
|Audi повысила мощность самых бескомпромиссных R8
|Microsoft сообщила о крупнейшей из когда-либо зафиксированных DDoS-атак