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Нацбанк бачить простір до подальшого зниження облікової ставки
У Національному банку вважають, що за умови збереження сприятливих макрофінансових тенденцій у 2024 році можливе зниження облікової ставки до 13%.
Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку", - сказав Пишний.
Він зазначив, що Нацбанк у разі істотних змін балансу ризиків адаптуватиме монетарну політику.
У Нацбанку зазначили, що на фоні зниження облікової ставки на 1 в.п. також на 1 в. п. зменшуються розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами - до 13,5% та 16,5% відповідно.
Крім того, НБУ істотніше знижує ставки за кредитами рефінансування - на 2 в. п., до 17,5%. У Нацбанку пояснили, що в умовах циклу пом'якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати істотну різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою.
Як повідомлялось, Національний банк України ухвалив рішення знизити з 26 квітня 2024 року облікову ставку до 13,5%.
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