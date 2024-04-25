Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк бачить простір до подальшого зниження облікової ставки

17:13 25.04.2024 |

Фінанси, Економіка

 

У Національному банку вважають, що за умови збереження сприятливих макрофінансових тенденцій у 2024 році можливе зниження облікової ставки до 13%.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році. Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку", - сказав Пишний.

Він зазначив, що Нацбанк у разі істотних змін балансу ризиків адаптуватиме монетарну політику.

У Нацбанку зазначили, що на фоні зниження облікової ставки на 1 в.п. також на 1 в. п. зменшуються розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами - до 13,5% та 16,5% відповідно.

Крім того, НБУ істотніше знижує ставки за кредитами рефінансування - на 2 в. п., до 17,5%. У Нацбанку пояснили, що в умовах циклу пом'якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати істотну різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою.

Як повідомлялось, Національний банк України ухвалив рішення знизити з 26 квітня 2024 року облікову ставку до 13,5%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес