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В Android 15 буде доступна нова функція Even Dimmer, яка ще більше захистить ваші очі в темряві
13:28 24.04.2024 |
У новій версії операційної системи Android 15 з'явиться функція, яка дасть змогу екрану вашого телефону ставати ще тьмянішим у темряві. Це може бути корисно для тих, хто використовує телефон уночі, коли яскравість екрана може бути не достатньо низькою.
Android уже пропонує деякі функції, які допомагають знизити навантаження на очі. До них належать вбудований фільтр синього світла та підтримка адаптивної яскравості. Але нова функція "Ще тьмяніше" (Even Dimmer) піде далі.
Ця функція виявлена в коді бета-версії Android 15 Beta 1. В описі функції зазначено, що вона "призначена для зменшення яскравості нижче традиційного діапазону". Це дасть змогу знижувати яскравість екрана ще більше, і цю функцію буде ввімкнено постійно, а не перемикати в міру необхідності. Вона дасть змогу дисплею ставати ще темнішим, ніж це можливо в стандартному режимі. Це може бути корисно для тих, хто часто використовує телефон у темних умовах, таких як нічний час або темні приміщення.
Однак варто зазначити, що не всі екрани телефонів можуть стати достатньо темними для комфортного використання вночі. Це залежить від специфікацій кожного окремого екрана. Деякі екрани високої якості підтримують широкий діапазон рівнів яскравості, тоді як екрани нижчої якості підтримують вужчий діапазон.
У всякому разі, нова функція Even Dimmer в Android 15 обіцяє зробити використання телефону вночі комфортнішим для очей.
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