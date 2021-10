Фондовая Азия растет 7 октября вслед за индексами США

Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона вернулись в четверг к росту вслед за положительным завершением торговой сессии в США накануне.

Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Инвесторы следят за темпами экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции в регионе. По мнению старшего директора рейтингового агентства Fitch Стефана Шварца, региональная экономика начнет восстанавливаться после ускорения процесса вакцинации в Азии, что приведет к снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

Однако страны Южной и Юго-Восточной Азии, где темпы вакцинации по-прежнему не высоки, остаются уязвимыми перед трудностями, связанными с пандемией. Другим риском для региона также являются проблемы в секторе недвижимости Китая, передает слова аналитика MarketWatch.

"Замедление роста в Китае вместе с ожидаемым сокращением программы выкупа активов в США могут иметь широкие негативные последствия, особенно для развивающихся экономик региона", - подчеркнул Шварц.

Смутными остаются и экономические перспективы Японии. Несмотря на то, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал увеличить доходы, остается не ясным, как он планирует это сделать. Аналитики полагают, что увеличение госрасходов приведет к росту госдолга, а не к ускорению темпов восстановления, пишет MarketWatch. Ожидается, что Кисида выступит с речью по поводу своей дальнейшей политики в конце этой недели.

Гонконгский индекс Han Seng к 8:15 мск поднялся на 2,3%.

Акции китайской девелоперской Chinese Estates Holdings, которая является одним из основных акционеров обремененной долгами China Evrgrande Group, растут в ходе торгов на 31,4% на новостях о том, что компании поступило предложение о продаже от Solar Bright Ltd, в рамках которого застройщик оценен в 1,91 млрд гонконгских доллара ($245,3 млн).

Больше всего на гонконгской бирже дорожают акции технологических компаний - Meituan (+7,5%), Alibaba Group Holding Ltd. (+5,1%), Tencent Holdings Ltd. (+3,5%) и Xiaomi Corp. (+3%).

Котировки бумаг китайских нефтегазовых компаний перешли к снижению вслед за ценами на нефть. Акции PetroChina Co. Ltd. и CNOOC Ltd. дешевеют на 3,6%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,3%.

Японский Nikkei 225 растет на 0,8% после снижения по итогам 8 сессии подряд.

Стоимость почтового сервиса Японии Japan Post Holdings Co. Ltd. снижается на 0,5%. Правительство планирует продать часть из своего пакета акций компании для привлечения средств на инвестирование в восстановительные проекты после землетрясения марта 2011 года.

Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 1,6%.

Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. растет на 3,6%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 6%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

На австралийской бирже дорожают акции платежного сервиса Openpay Group Ltd. (+11,4%). Сервис привлек $271,4 млн от Goldman Sachs Group и Atalaya Capital Management на финансирование предстоящего запуска платформы в США.