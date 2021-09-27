Фондовые биржи АТР 27 сентября торгуются разнонаправленно на различных факторах

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются с разнонаправленной динамикой под воздействием различных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 1,3%, до 3565,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,75%, до 2391,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index - рос на 0,34%, до 24274 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 0,23%, до 3132,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 7394 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,04%, до 30230,5 пункта.

С одной стороны, оптимизму инвесторов, в том числе в Азии, способствуют комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что сокращение программы выкупа финансовых активов с рынка будет происходить постепенно и, вероятно, завершится к середине следующего года.

Однако китайские фондовые рынки снижаются на продолжающихся опасениях по поводу рынка недвижимости. Китайские инвесторы обеспокоены возможным влиянием финансовых проблем застройщика Evergrande на другие китайские компании и экономику в целом.

Evergrande оказалась на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.