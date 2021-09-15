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Биржи Азии 15 сентября торгуются разнонаправленно на статданных из Китая
08:19 15.09.2021 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики после выхода статданных по КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,31%, до 3673,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,1%, до 2491,31 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,89%, до 25275,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,36%, до 3160,15 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,47%, до 30525,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,19%, до 7422,9 пункта.
Так, промышленное производство в Китае в августе выросло на 5,3% в годовом выражении вместо ожидавшихся 5,8%. Объем розничных продаж за август также оказался хуже прогнозов - показатель увеличился на 2,5% при ожидаемом росте на 7%.
"Экономические данные Китая в августе оказались еще более слабыми, чем в июле", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики TD Securities. Эксперты добавили, что эти данные, вероятно, подстегнут новые ожидания скорого сокращения программы RRR и даже снижения базовой ставки по займам до конца года.
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