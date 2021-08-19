Фондовые биржи АТР 19 августа в основном снижаются вслед за рынками США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются вслед за американскими рынками, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 EEST индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,71%, до 3460,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - растёт на символические 0,01%, до 2412,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index - падает на 1,85%, до 25387,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,54%, до 3110,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,46%, до 7467,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,7%, до 27391,5 пункта.

Инвесторы из Азии обратили внимание на то, что американские ключевые индексы в среду закрылись заметным снижением. Рынки оценивали макростатистику и протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В протоколе заседания регулятора отмечается, что условия, подходящие для начала снижения темпов выкупа финансовых активов с рынка, могут наступить уже в текущем году при условии, что американская экономика будет развиваться соответственно ожиданиям. В то же время некоторые участники заседания считают более целесообразным начать снижение темпов выкупа в следующем году.

"Этот протокол только подчеркнул неопределенность центральных банков относительно пути экономики и монетарной политики в 2022 году. В совокупности первоначальное прочтение протокола дает неоднозначную картину", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс глава отдела исследований FOREX.com и City Index Мэтт Уэллер (Matt Weller).

Тем временем акции китайской интернет-компании Alibaba дешевеют на бирже Гонконга на 3,9%. Бумаги компании падают в цене с начала недели, на трейдеров оказывают влияния новости из Китая об ужесточении регулирования в интернет-сфере. Соответствующий регулятор во вторник опубликовал проект положений, предусматривающий запрет "недобросовестной" конкуренции в сфере интернета.