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Биржевые индексы США 17 мая умеренно снизились
07:53 18.05.2021 |
Биржевые индексы США умеренно снизились по итогам понедельника, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA упал на 0,16% до 34327,79 пункта, индекс общего рынка S&P 500 понизился на 0,25% до 4163,29 пункта, а высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,38% до 13379,05 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать влияние скачка годовой инфляции до максимума с 2008 года для рынков. Существуют опасения, что превышение целевого значения инфляции говорит о скором ужесточении монетарной политики ФРС.
Акции телекоммуникационного конгломерата AT&T упали на 2,7% после решения компании избавиться от WarnerMedia - медиакомпании, включающей среди прочих такие телекомпании, как CNN и HBO. Акции Discovery, с активами которой предлагается слить WarnerMedia в рамках 43-миллиардной сделки, упали на 5,05%.
Акции Microsoft упали на 1,20% на публикациях о том, что основатель компании Билл Гейтс в 2020 году покинул совет директоров из-за служебного романа начала 2000-х.
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