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Биржи АТР в основном растут 28 августа после выступления главы ФРС США
08:12 28.08.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в большинстве своем растут на оптимизме вокруг выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,51% - до 3367,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,84%, до 2280,07 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 25500,06 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,74%, до 2360,92 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,42%, до 23306,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 же снижался на 0,75%, до 6080 пунктов.
В пятницу азиатские инвесторы с оптимизмом отыгрывают выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоуле. Пауэлл заявил, что американский центробанк может продолжить поддерживать экономику и сохранять низкие процентные ставки, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2%, поскольку в прошлые годы инфляция была сравнительно низкой. Таким образом, ФРС будет отдавать больше предпочтения своей второй основной задаче - занятости.
"Японские акции восстанавливаются, поскольку настроения инвесторов улучшились после того, как была пересмотрена денежно-кредитная политика США", - прокомментировали агентству Франс Пресс ситуацию на примере японского рынка аналитики Okasan Online Securities.
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