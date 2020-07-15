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Фондовые индексы США 14 июля выросли в начале сезона отчетности
07:41 15.07.2020 |
Индекс Dow Jones Industrial Average ускорил рост в конце торгов во вторник и завершил с повышением третью сессию подряд.
Последнее время инвесторы разрывались между опасениями относительно роста числа заболеваний коронавирусом и признаками того, что экономика медленно восстанавливается после спада.
Во вторник стартовал сезон отчетности компаний. Квартальные результаты представили крупные банки. Прибыль JPMorgan Chase и Citigroup превзошла ожидания аналитиков, но компании подчеркнули повышенную экономическую неопределенность и обеспокоенность дальнейшими перспективами.
"Инвесторы продолжают фокусироваться на хороших новостях и игнорировать плохие новости", - говорит Майкл Фарр, исполнительный директор Farr, Miller & Washington.
Ранее в течение сессии основные индексы резко выросли, при этом Dow Jones Industrial Average повысился на 563 пункта. Однако настроения изменились после того, как штат Калифорния принял решение закрыть рестораны, бары и другие предприятия.
Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 556,79 пункта, или на 2,1%, до 26642,59 пункта, показав лучшие результаты с 29 июня. S&P 500 вырос на 42,30 пункта, или 1,3%, до 3197,52 пункта. Nasdaq Composite вырос на 9773 пункта, или 0,9%, до 10488,58 пункта.
Днем ранее ралли на фондовом рынке выдохлось к концу торгов на фоне решения властей штата Калифорния отказаться от части планов по открытию экономики, вызвавшего опасения относительно новых локдаунов.
Во вторник акции JPMorgan выросли на 0,6%, способствовав росту Dow. Акции Citigroup снизились на 3,9%.
Позже на этой неделе инвесторы будут изучать отчеты Morgan Stanley, Bank of America и Goldman Sachs.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 0,614% с 0,638% в понедельник.
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