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Фондовые рынки США 16 апреля слабо росли, несмотря на макростатистику
08:01 17.04.2020 |
Основные американские фондовые индексы в четверг на закрытии торгов показали слабый рост, несмотря на выход неутешительной статистики по рынку труда и недвижимости в США, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,14%, до 23537,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 1,66%, до 8532,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,58%, до 2799,55 пункта.
Сдерживает индексы от более уверенного роста слабая внутренняя статистика. По данным минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 11 апреля сократилось слабее ожиданий — до 5,245 миллиона, хотя аналитики прогнозировали значение на уровне 5,1 миллиона. Предыдущее значение было пересмотрено до 6,615 миллиона с 6,606 миллиона.
Ранее министерство торговли страны также сообщило, что количество новых домов в США в марте уменьшилось на 22,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,216 миллиона. Аналитики ждали снижение только до 1,3 миллиона. Показатель февраля был пересмотрен с 1,599 миллиона до 1,564 миллиона новостроек.
Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на спросе, торговле и производстве в мире. В связи с этим аналитики ожидают снижение мировой экономики в текущем году, а рынки оценивают меры поддержки экономики, принимаемые многими странами. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.
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