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Биржи АТР в основном умеренно растут 14 февраля, японский Nikkei снижается на новостях от Nissan
07:50 14.02.2020 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут после снижения днем ранее на новостях вокруг коронавируса, индекс Японии при этом под давлением из-за слабой финотчетности Nissan, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.43 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,52% - до 2921,25 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,77%, до 1785,21 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,6% - до 27895,49 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,53%, до 2244,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,44%, до 7134,8 пункта, японский индекс Nikkei 225 - опускался на 0,61%, до 23681,4 пункта.
В четверг биржи АТР преимущественно снизились на данных о резком скачке темпов распространения коронавируса в Китае. Власти страны изменили методику диагностики коронавируса в провинции Хубэй для более точных результатов, и по новым данным получилось, что 12 февраля в данном регионе было подтверждено 14 840 новых случаев заболевания.
При этом, согласно опубликованным в пятницу данным государственного комитета по здравоохранению КНР, число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй - очага распространения заболевания, снижается десятый день подряд.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.
"Мы находимся на этапе недостатка информации в том смысле, что не можем полностью оценить эффект от него (коронавируса- ред.) на рост в Азии и Китае, а также на рост мировой экономики, по крайней мере за последние несколько недель. А пока на рынке просто будет наблюдаться движение вперед-назад", - приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение главы отдела инвестиций U.S. Bank Wealth Management Лизы Эриксон (Lisa Erickson).
В то же время давление на японский Nikkei 225 оказали внутренние новости. В четверг после закрытия рынка Nissan опубликовал слабую финансовую отчетность за девять месяцев 2019-2020 финансового года. Компания сообщила о чистом убытке в третьем квартале, а также ухудшила годовые прогнозы. Акции Nissan падают на 9,5%.
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