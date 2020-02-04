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Биржи США 31 января снизились на 1,5-2%
07:30 03.02.2020 |
Крупнейшие американские фондовые индексы в пятницу по итогам торгов продемонстрировали резкое снижение в диапазоне 1,5-2% на фоне макростатистики, финотчетности компаний и распространения коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,09%, до 28256,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,59%, до 9150,938 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,87%, до 3222,18 пункта.
В пятницу инвесторы продолжали оценивать финансовые отчетности компаний. Акции второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron снижались боле чем на 3% после сообщения компании о сокращении чистой прибыли за 2019 год в 5 раз по сравнению с 2018 годом, до 2,924 миллиарда долларов. Американская ExxonMobil также сообщила о сокращении чистой прибыли в отчетном периоде на 31%, до 14,34 миллиарда долларов. Бумаги компании дешевеют на 3,3%.
Рынки также отыгрывают статистику доходов и расходов потребителей в США. Показатель доходов в декабре вырос на 0,2%, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%. Расходы потребителей выросли, как и ожидалось, на 0,3%.
Трейдеры по-прежнему следят за распространением коронавируса. По последним данным, жертвами нового вируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. В четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, однако не рекомендовала вводить каких-либо ограничений на передвижения людей и товаров. Вечером в пятницу минздрав США объявил о введении ЧС в связи с распространением вируса по миру, хотя оценил риск его распространения на территории США как "очень низкий".
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