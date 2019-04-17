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Биржи АТР закрылись 17 апреля разнонаправленно на внутренней статистике
11:43 17.04.2019 |
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды смешанной динамикой на фоне статистики из Китая и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,29%, до 3263,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 1772,71 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index почти не изменился и составил 30124,68 пункта, южнокорейский KOSPI - потерял 0,12%, опустившись до 2245,89 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,33%, до отметки в 6256,4 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,25%, до 22277,97 пункта.
Инвесторы отыгрывали официальную статистику из Китая, согласно которой ВВП страны в первом квартале вырос на 6,4% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 6,3%. При этом объем промышленного производства в стране в марте вырос на 8,5% по сравнению с мартом прошлого года, что также превзошло прогнозы аналитиков - они ждали роста показателя на 5,6%. Объем розничных продаж в КНР в марте также вырос на 8,7% в годовом исчислении против прогноза по росту на 8,3%.
"В целом это подтверждает, что экономический рост Китая восстанавливается, и этот тренд, вероятно, будет сохраняться в последующие месяцы с учетом недавнего роста кредитования и возможного торгового соглашения между Китаем и США", - сказал стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Франс Пресс. В то же время, некоторые аналитики сохраняют скептицизм и предупреждают, что пока рано называть устойчивыми изменения в экономических показателях в Китае, и необходима дальнейшая поддержка властей второй по величине экономики в мире.
Кроме того, участники торгов обратили внимание на статистику по внешней торговле из Японии, которая оказалась неоднозначной. Согласно официальным данным, объем экспорта страны в марте сократился на 2,4% в годовом исчислении, при этом аналитики ждали более существенного сокращения - на 2,7%. В то же время, объем импорта за указанный период вырос на 1,1%, хотя эксперты ждали роста на 2,6%.
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