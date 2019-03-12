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Биржи США 11 марта закрылись в плюсе на росте технологического сектора, статистике
07:38 12.03.2019 |
Основные фондовые индексы США в понедельник поднялись на 0,8-2% на фоне роста технологического сектора и надеждах скорого торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,79%, до 25650,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 2,02%, до 7558,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,47%, до 2783,30 пункта.
Между тем, акции компании Boeing потеряли 5,33% на фоне новостей об авиакатастрофе в Эфиопии. Ранее стало известно, что самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, выживших нет. Среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян.
Кроме того, в понедельник инвесторы обращали внимание на внутреннюю статистику. По данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в январе вырос в месячном выражении на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали нулевую динамику.
"Инвесторы хотели увидеть, были ли декабрьские данные по продажам исключением, и данные понедельника оказались достойными", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Natixis Investment Managers Дэйва Лафферти.
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