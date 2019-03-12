Биржи США 11 марта закрылись в плюсе на росте технологического сектора, статистике

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи США 11 марта закрылись в плюсе на росте технологического сектора, статистике

07:38 12.03.2019 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы США в понедельник поднялись на 0,8-2% на фоне роста технологического сектора и надеждах скорого торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,79%, до 25650,88 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 2,02%, до 7558,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,47%, до 2783,30 пункта.

Между тем, акции компании Boeing потеряли 5,33% на фоне новостей об авиакатастрофе в Эфиопии. Ранее стало известно, что самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, выживших нет. Среди погибших - представители 35 стран, включая трех россиян.

Кроме того, в понедельник инвесторы обращали внимание на внутреннюю статистику. По данным американского министерства торговли, объем розничных продаж в США в январе вырос в месячном выражении на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали нулевую динамику.

"Инвесторы хотели увидеть, были ли декабрьские данные по продажам исключением, и данные понедельника оказались достойными", - приводит агентство MarketWatch слова старшего рыночного стратега Natixis Investment Managers Дэйва Лафферти.

По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

11:09 Остатки средств на корсчетах банков 12.03.19

10:49 НБУ продал 11 марта банкам депозитные сертификаты на 5,3 млрд гривен

10:36 7 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $187,4 млн до $258 млн

10:01 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 11.04.19

09:51 Ощадбанк с сегодняшнего дня начал выплачивать субсидии деньгами

09:26 Украинцы в первый месяц онлайн-обмена приобрели $52 млн - НБУ

09:07 Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

08:29 Золото дорожает 12 марта на снижении курса доллара к мировым валютам

07:56 Биржи АТР растут 12 марта вслед за рынками США и на торговом оптимизме

07:53 Фунт стерлингов дорожает к доллару 12 марта на новостях вокруг Brexit

07:38 Биржи США 11 марта закрылись в плюсе на росте технологического сектора, статистике

11.03 Курс доллара на межбанке 11 марта незначительно снизился. Финансисты ожидают разворот курса

11.03 Индекс ПФТС 11 марта продолжил движение в «красной зоне»

11.03 Нацкомиссия по ценным бумагам разрешила биржевым брокерам работать online

11.03 НБУ продал 7 марта банкам депозитные сертификаты на 52,4 млрд гривен

• дальше…

08:47 Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле

08:40 Спикер палаты представителей американского конгресса выступила против импичмента Трампу

08:37 Авиационные власти США потребовали модернизации автоматики самолетов Boeing

08:09 Деньги на борьбу с Россией и на фонд дочери: главное из проекта бюджета Трампа

07:48 Великобритания и ЕС достигли компромисса по «Брекзиту»

11.03 США ввели санкции против российского банка за поддержку режима Мадуро

11.03 Турция впервые за десятилетие скатилась в рецессию

11.03 США подозревают Гульнару Каримову в преступном сговоре

11.03 Приговор экс-главе штаба Трампа Полу Манафорту: почти четыре года тюрьмы

11.03 Китайский инвестор готов построить тоннель Хельсинки - Таллин

11.03 В «Газпроме» разгорелся скандал из-за украденной трубы

11.03 США угрожают Турции на случай покупки российских С-400

11.03 США могут заняться поисками активов Рамзана Кадырова

11.03 Венесуэлу обязали выплатить нефтяной компании США более 7 млрд евро

11.03 США убеждают Индию прекратить покупать нефть у Венесуэлы

• дальше…

09:07 Киевляне опасаются покупать квартиры в новостройках и скупают старое жилье

11.03 В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия

06.03 Украина очень быстро меняет свою медицинскую систему - экономический эксперт ВОЗ

06.03 Киев будут передавать права на эксплуатацию парковок только через ProZorro

04.03 Шулявский мост начнут ломать 16 марта. Водителям показали схему движения

04.03 Минобразования Украины запускает е-документооборот

04.03 Украина в ночь перед выборами перейдет на «летнее время»

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

• дальше…

11:43 Последний козырь Билецкого. Устроят ли «Нацдружины» нападение на Порошенко

11.03 Ошибка конфедерата. Как Билецкий порадовал Тягнибока и Кошулинского

11.03 Зеленский немного увеличил отрыв от Порошенко в президентской гонке по ставкам bwin

11.03 Союзник «Батькивщины»: Чем известен лидер черкасского «Нацкорпусуа» Кухарчук, который атаковал Порошенко

11.03 Госорганам в США запретят признавать аннексию Крыма Россией

11.03 Женское «перемирие». Зачем «гибриды» опять воюют с мирным населением

11.03 Весенний сезон перебежек. Когда в СБУ явится с повинной «Ташкент»

07.03 Войны на пророссийском фланге: Зачем Мураев объединился с Вилкулом

07.03 В СБУ опровергли заявление МВД о причастности к прослушиванию Зеленского, ГБР открыло уголовное дело ротив руководства МВД

07.03 Профессиональный «смотрящий». Кто в Госдепе займется Украиной

07.03 Генпрокурор: Заказчиком шантажа и подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко является нардеп от «Батькивщины» Дубиль

07.03 Гройсман VS Коболев. Что происходит в Нафтогазе

06.03 Правоохранители задержали лиц, пытавшихся дать 5 млн грн взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться

06.03 Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Порошенко

06.03 13 адвокатов, 4 научных работника и 22 судьи победили в конкурсе в Антикоррупционный суд

• дальше…

09:32 Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час

09:22 Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.

11.03 Новый 1600-сильный Koenigsegg получил очень быстрый 9-ступенчатый «робот»

11.03 Honor Magic 2 3D: смартфон с 3D-сканером и системой охлаждения на основе графена

11.03 Билл Гейтс рассказал о 10 прорывных технологиях ближайшего будущего

11.03 Китай завершит строительство «искусственного солнца» уже в 2019 году

11.03 Видеоигры будущего будут создавать себя сами благодаря ИИ

11.03 Холодные кошельки криптобиржи QuadrigaCX опустошены на $100 млн

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

11.03 Космический корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю

11.03 IBM обещает ежегодно удваивать производительность квантовых компьютеров

11.03 Uber оштрафован в Нидерландах за незаконные перевозки

07.03 У Alfa Romeo появился маленький кроссовер

07.03 Mazda показала компактный кроссовер под названием CX-30

07.03 Сотрудница «Укрпошты» сдала в ломбарды компьютеров компании на миллион

• дальше…

11.03 Facebook теряет молодых пользователей — исследование

07.03 К 2020 году бизнес будет осуществлять половину операций без участия человека

04.03 Facebook судится с китайскими компаниями из-за «накрутки» лайков

01.03 Пять секретов лучших специалистов по продажам

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно