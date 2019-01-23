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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Биржи США 22 января потеряли до 1,9% на опасениях по поводу мировой экономики

07:44 23.01.2019 |

Фондовый рынок

 

Основные фондовые индексы США во вторник потеряли 1,2-1,9% на фоне опасений инвесторов по поводу состояния мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,22%, до 24404,48 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,91%, до 7020,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,42%, до 2632,90 пункта. В понедельник американские рынки были закрыты в связи с днем Мартина Лютера Кинга.

В понедельник стало известно, что рост ВВП КНР за прошлый год замедлился до 6,6% с 6,8% в 2017 году. Показатель стал худшим за последние 28 лет, хотя и превысил официальный прогноз в 6,5%. Позднее в этот же день МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта - до 3,5% и 3,6% соответственно.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на сообщение издания Financial Times, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа отвергла предложение двух представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров из-за недостатка прогресса по двум вопросам. По информации газеты, представители со стороны США хотели, чтобы Ван Шоувэн и Ляо Мин приехали на переговоры в Вашингтон с письменным объяснением того, как Китай планирует поступить в отношении жалоб США по поводу принудительной передачи технологий иностранными компаниями китайским фирмам и недостатка прогресса в структурных реформах в экономике Китая.

"Трейдеры следят за новостями, согласно которым США и Китай не достигли какого-то серьезного прогресса по вопросу интеллектуальной собственности", - отметил Майкл О`Рурк, старший рыночный стратег JonesTrading, агентству MarketWatch.

Не добавила позитива внутренняя статистика. Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR), число сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в декабре сократилось на 6,4% по сравнению с показателем ноября - до 4,99 миллиона. Данные оказались значительно хуже прогноза снижения на 1%, а само месячное падение стало самым сильным с ноября 2015 года.
По материалам: ПРАЙМ
 

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