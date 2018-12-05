Азиатские рынки акций снизились 5 декабря вслед за индексами США

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в среду вслед за обвалом основных индексов в США более чем на 3%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,53%, как и более широкий Topix.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,61%, Shenzhen Composite - 0,48%, гонконгский Hang Seng - 1,62%.

Индийский BSE Sensex уменьшился на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,78%, новозеландский NZX 50 - на 0,95%. Снижение южнокорейского Kospi составило 0,62%, индонезийского Jakarta Composite - 0,32%.

На минувших выходных представители США и Китая договорились о том, что Штаты не станут повышать пошлины на импорт китайских товаров в течение ближайших 90 дней, а КНР увеличит закупки американских товаров. Эта новость поначалу вызвала оптимизм инвесторов, который вскоре сменился сомнениями в том, что стороны придут к реальному соглашению, которое поможет избежать проблем в будущем. В частности, эксперты указывают на отсутствие конкретных обязательств со стороны КНР в плане увеличения закупок американской продукции.

Однако азиатские индексы несколько отыграли падение после заявления китайских властей о том, что переговоры с США были успешными, и что страна примет конкретные меры в кратчайшие сроки.

Также в среду стало известно, что ВВП Австралии в третьем квартале вырос всего на 0,3% относительно второго квартала и на 2,8% в годовом выражении. Кварталом ранее австралийская экономика выросла на 0,9% в поквартальном и на 3,1% в годовом выражении, эксперты ожидали замедления роста первого показателя до 0,6% и ускорения второго до 3,3%.

Как следствие, австралийские банки Westpac и Commonwealth Bank of Australia потеряли более 1% рыночной стоимости.

Активное снижение в среду продемонстрировали акции компаний высокотехнологичного сектора. Так, рыночная стоимость японского производителя оптики для мобильных устройств Sunny Optical упала на 7,3%, китайский интернет-гигант Tencent потерял 2,3% капитализации, производитель компонентов для смартфонов AAC - 3,7%.

Акции банка HSBС подешевели на 2,6% в Гонконге, бумаги China Construction Bank - на 1,3%.

Рыночная стоимость страховщика Dai-ichi Life снизилась на 3,2%, финкомпании Nomura - на 3,3%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,7%, цена бумаг представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,2%.