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Биржи США закрылись 8 ноября преимущественно в минусе на итогах заседания ФРС
07:41 09.11.2018 |
Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно снизились на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,04%, до 26191,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,53%, до 7530,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,25%, составив 2806,83 пункта.
ФРС США по итогам заседания 7-8 ноября сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.
ФРС в пресс-релизе по итогам заседания традиционно отметила продолжающееся укрепление рынка занятости и высокие темпы роста экономической активности в США. Регулятор также позитивно оценил активный рост расходов домашних хозяйств и отметил легкое замедление инвестиций в коммерческие предприятия.
Кроме того, в четверг стало известно о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 3 ноября, на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 214 тысяч.
"Я думаю, тот факт, что мы сегодня стабильны после вчерашнего роста, это позитивный сигнал", - отметил агентству MarketWatch Эд Кеон (Ed Keon), старший инвестстратег QMA.
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