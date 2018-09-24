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Индекс Dow Jones 21 сентября поставил второй рекорд подряд
07:38 24.09.2018 |
Основные американские фондовые индексы по итогам пятницы преимущественно снизились, однако Dow Jones удалось обновить исторический максимум второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32%, до 26743,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,51%, до 7986,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,04%, до 2929,65 пункта.
Инвесторы ждут заседания американского банковского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. Как ожидается, регулятор также озвучит данные по темпам повышения ставки в 2020 и 2021 годах.
Между тем многие участники рынка опасаются очередного обострения торговых отношений с Китаем. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, но лишь с 1 января тарифы вырастут до 25%.
Затем Китай сообщил, что в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.
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