Индекс Dow Jones 21 сентября поставил второй рекорд подряд

Основные американские фондовые индексы по итогам пятницы преимущественно снизились, однако Dow Jones удалось обновить исторический максимум второй день подряд, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,32%, до 26743,50 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,51%, до 7986,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,04%, до 2929,65 пункта.

Инвесторы ждут заседания американского банковского регулятора, которое состоится 25 и 26 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25% с нынешнего уровня в 1,75-2%. Как ожидается, регулятор также озвучит данные по темпам повышения ставки в 2020 и 2021 годах.

Между тем многие участники рынка опасаются очередного обострения торговых отношений с Китаем. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов, решение вступит в силу 24 сентября, но лишь с 1 января тарифы вырастут до 25%.

Затем Китай сообщил, что в ответ на новые пошлины США на китайские товары с 24 сентября введет симметричные повышенные пошлины на импорт более 5,2 тысячи наименований американских товаров объемом 60 миллиардов долларов.