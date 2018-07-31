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Индекс ПФТС в последние торги июля сохранил рост
18:33 31.07.2018 |
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 0,45% - до 508,4 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 503,87 млн грн, в том числе акциями - 1,19 млн грн.
По итогам дня подорожали акции "Укрнафты" (+1,82%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,43%).
Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,73%).
Номинальный индекс "Украинской биржи" снизился на 0,22% - до 1630,09 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 1,42% - до 437,77 пункта при объеме торгов 378,14 тыс. злотых (2,76 млн грн).
В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Агротона" (-3,38%), "Астарты" (-2,74%) и агрохолдинга ИМК (-2,51%).
Дорожали акции KDM Shipping (+14,29%) и KSG Agro (+1,79%).
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