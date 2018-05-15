Фондовые индексы Украины 14 мая показали зеркально противоположную динамику

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,18% - до 1818,13 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,18% - до 473,23 пункта.

Объем торгов на УБ составил 13,1 млн грн, в том числе акциями - 2,65 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 229,5 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+4,22%), "Турбоатома" (+1,7%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,16%).

Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-1,65%).

На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-2,78%) и "Центрэнерго" (+0,38%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,21% - до 502,1 пункта при объеме торгов 25,8 млн злотых (190 млн грн).

В "индексной корзине" выросли в цене акции "Кернела" (+2,66%) и "Милкиленда" (+1,31%).

Подешевели акции KSG Agro (-5,48%), "Астарты" (-2,93%) и "Агротона" (-2,51%).

