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Фондовые индексы Украины 14 мая показали зеркально противоположную динамику
18:55 14.05.2018 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,18% - до 1818,13 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,18% - до 473,23 пункта.
Объем торгов на УБ составил 13,1 млн грн, в том числе акциями - 2,65 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 229,5 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+4,22%), "Турбоатома" (+1,7%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,16%).
Снизились в цене только акции "Укрнафты" (-1,65%).
На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-2,78%) и "Центрэнерго" (+0,38%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,21% - до 502,1 пункта при объеме торгов 25,8 млн злотых (190 млн грн).
В "индексной корзине" выросли в цене акции "Кернела" (+2,66%) и "Милкиленда" (+1,31%).
Подешевели акции KSG Agro (-5,48%), "Астарты" (-2,93%) и "Агротона" (-2,51%).
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