Фондовые индексы Украины в пятницу скорректировались вниз

Украинский рынок акций завершил торги в пятницу снижением биржевых индексов в рамках коррекции после нескольких дней роста: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,83% - до 1595,59 пункта, индекс ПФТС - на 0,14%, до 349,63 пункта.

Объем торгов на УБ составил 280,3 млн грн, в том числе акциями 4,75 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 381,2 млн грн, в том числе акциями - 0,345 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Мотор Сичи" (-1,11%), "Центрэнерго" (-0,99%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,7%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,97%) и "Центрэнерго" (+0,05%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,29% - до 508,51 пункта при объеме торгов почти 2 млн злотых (16 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали акции KSG Agro (-5,24%), агрохолдинга ИМК (-3,03%) и "Агротона" (-2,51%).

С ростом стоимости торговались только акции "Астарты" (+0,38%).

