Рынок акций начал вторую неделю декабря боковой динамикой

Фондовый рынок Украины провел торги в понедельник в "боковике" и завершил сессию незначительно выше итоговых значений пятницы: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,15% - до 1279,62 пункта, индекс ПФТС - на 0,01 пункта, до 303,88 пункта.

Объем торгов на УБ составил 14,24 млн, в том числе акциями 6,26 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 625,54 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (+0,56%) и "Укрнафты" (+0,35%). Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-0,97%) и "Мотор Сичи" (-0,15%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,28%) и "Мотор Сичи" (-0,25%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 0,56% - до 509,23 пункта при объеме торгов 1,78 млн злотых (13,5 млн грн).

В "индексной корзине" с отрицательной динамикой лидировали бумаги "Милкиленда" (-1,81%), агрохолдинга ИМК (-1,64%) и KSG Agro (-0,98%).

Дорожали только акции "Кернела" (+0,08%).