Биржи АТР продолжают подъем 13 октября на оптимизме по глобальному росту ВВП

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются по индексам, инвесторы продолжают реагировать на улучшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту мирового ВВП, японский Nikkei 225 достигает нового максимума с 1996 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.42 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% - до 3391,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,46%, до 2032,63 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,03% - до 28468,76 пункта, корейский KOSPI - на 0,04%, до 2475,77 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,42%, до 5818,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,01%, до 21167,10 пункта, впервые преодолев отметку в 21000 пунктов с 1996 года.

Инвесторы по-прежнему настроены оптимистично относительно динамики мировой экономики. Ранее на этой неделе МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2017 и 2018 годы на 0,1 процентного пункта - до 3,6% и 3,7% соответственно. МВФ также повысил прогноз роста второй по величине экономики мира - Китая на 2017-2018 годы, до 6,8% и 6,5% соответственно, что на 0,1 процентного пункта выше июльского прогноза фонда.

Поддерживает рост индексов и статистика по КНР. Так, экспорт и импорт страны показали уверенный рост в годовом выражении по итогам сентября, значительно превысив индикаторы предыдущего месяца, говорится в сообщении главного таможенного управления КНР.

В сентябре экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 8,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель оказался несколько ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста в сентябре до 10%, однако он все-таки значительно лучше уровня августа, когда рост составил 6%. Тем временем импорт за отчетный период вырос на 18,7%, что оказалось намного лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост импорта в сентябре до 14,7% с 13,3% в августе.

На следующей неделе рынок ожидает данных по инфляции и ВВП Китая, а также экспорту и импорту Японии.