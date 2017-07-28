Индекс DJIA обновил рекорд 27 июля на фоне отчетов корпораций

Американские фондовые индексы по итогам четверга не продемонстрировали единой динамики, DJIA обновил рекорд на фоне финансовых отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA вырос на 0,39% - до 21796,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite уменьшился на 0,63%, до 6382,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,1%, до 2475,42 пункта.

Чистая прибыль Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 45%, до 15,411 миллиарда долларов. Приходящаяся на головную организацию прибыль увеличилась на 46%, до 15,326 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,59 доллара против 3,69 доллара в 2015-2016 финансовом году.

FacebookFB сообщила о росте прибыли за полугодие в 1,7 раза, до 6,959 миллиарда долларов, или 2,36 доллара против 1,38 доллара годом ранее. Выручка Facebook также выросла - в 1,46 раза, до 17,353 миллиарда долларов.

Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам первого полугодия выросла на 16% и составила 2,258 миллиарда долларов, или 2,09 доллара на акцию против 1,75 доллара в январе-июне 2016 года.

"Люди фиксируют прибыль", - отмечает управляющий директор по продажам в Themis Trading Марк Кепнер (Mark Kepner).

Объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 6,5%, в то время как аналитики ожидали роста на 3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, выросло на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 244 тысячи, сообщило министерство труда страны. При этом эксперты ожидали меньшего роста показателя - на 8 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели - до 241 тысячи.