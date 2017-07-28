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Индекс DJIA обновил рекорд 27 июля на фоне отчетов корпораций
07:34 28.07.2017 |
Американские фондовые индексы по итогам четверга не продемонстрировали единой динамики, DJIA обновил рекорд на фоне финансовых отчетов компаний, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA вырос на 0,39% - до 21796,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite уменьшился на 0,63%, до 6382,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,1%, до 2475,42 пункта.
Чистая прибыль Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам 2016-2017 финансового года, завершившегося 30 июня, выросла на 45%, до 15,411 миллиарда долларов. Приходящаяся на головную организацию прибыль увеличилась на 46%, до 15,326 миллиарда долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 5,59 доллара против 3,69 доллара в 2015-2016 финансовом году.
FacebookFB сообщила о росте прибыли за полугодие в 1,7 раза, до 6,959 миллиарда долларов, или 2,36 доллара против 1,38 доллара годом ранее. Выручка Facebook также выросла - в 1,46 раза, до 17,353 миллиарда долларов.
Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам первого полугодия выросла на 16% и составила 2,258 миллиарда долларов, или 2,09 доллара на акцию против 1,75 доллара в январе-июне 2016 года.
"Люди фиксируют прибыль", - отмечает управляющий директор по продажам в Themis Trading Марк Кепнер (Mark Kepner).
Объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 6,5%, в то время как аналитики ожидали роста на 3%. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, выросло на 10 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 244 тысячи, сообщило министерство труда страны. При этом эксперты ожидали меньшего роста показателя - на 8 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели - до 241 тысячи.
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