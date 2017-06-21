Фондовые индексы Украины в среду изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,34% - до 1040,28 пункта, индекс ПФТС просел на 0,12% - до 283,49 пункта.

Объем торгов на УБ составил 41,4 млн грн, в том числе акциями - 5 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 354,6 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.

Индекс УБ в "зеленую зону" вытянули акции Райффайзен Банка Аваль, которые подорожали на 1,38%.

Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,74%), "Центрэнерго" (-0,55%) и "Донбассэнерго" (-0,54%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,04%) и "Мотор Сичи" (+0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,16% - до 630,12 пункта при объеме торгов 8,3 млн злотых (58,1 млн грн).

Среди индексных акций упали в цене бумаги "Астарты" (-1,95%), "Агротона" (-1,85%) и агрохолдинга ИМК (-0,37%).

Подорожали акции "Овостара" (+2,73%), "Кернела" (+0,85%) и "Милкиленда" (+0,56%).

