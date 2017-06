Индексы Азии 21 июня снизились, Китай к концу торгов вышел в плюс

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в среду, в том числе из-за падения котировок акций нефтяных компаний, при этом китайские индексы к концу дня вышли в плюс на новости о включении бумаг компаний этой страны в индекс MSCI Emerging Markets.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,5%. Отрицательную динамику продемонстрировали 10 из 11 основных отраслевых групп, исключением стал только медицинский сектор.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix за день уменьшились соответственно на 0,45% и 0,35%.

Рыночная стоимость нефтепроизводителей снизилась, в том числе Inpex - на 1,2%, Japan Petroleum - на 1,9%.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают опускаться после падения примерно на 2% по итогам предыдущих торгов. Рынок WTI перешел в "медвежью" фазу, что означает падение более чем на 20% с предыдущего пика, отмечает MarketWatch. В то же время снижение цены Brent с последнего максимума пока составляет чуть более 19%.

"Нефть является основным двигателем" рынков, отмечает глава трейдинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе Saxo Capital Markets Тарек Хорчани. "Сокращение добычи ОПЕК не оказывает ожидавшегося влияния, поскольку сланцевое производство в США реально растет", - говорит он.

Бумаги Toshiba Corp. потеряли в цене с открытия рынка 2,2%. Японский концерн выбрал покупателей подразделения по выпуску микросхем памяти - группу инвесторов во главе с японским госфондом. Вместе с тем пока неясно, сможет ли Toshiba завершить сделку достаточно быстро, чтобы решить финансовые проблемы, отмечает The Wall Street Journal. Окончательное соглашение ожидается к следующей среде, когда пройдет годовое собрание акционеров Toshiba. Предполагается, что компания получит порядка 2 трлн иен ($18 млрд) за полупроводниковый бизнес.

Южнокорейский индекс Kospi в среду опустился на 0,49%, гонконгский Hang Seng - на 0,57%.

Котировки акций China Petroleum & Chemical Corp. потеряли 2,5% на торгах в Гонконге.

Падение австралийского индикатора S&P/ASX 200 составило 1,59% и стало максимальным с 9 ноября прошлого года. В результате индекс ликвидировал весь подъем с начала этого года и вернулся на уровень начала февраля, отмечает The Financial Times.

Цена акций австралийских банков "большой четверки" уменьшилась после того, как международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило их рейтинги на одну ступень - до "Аа3". Бумаги Westpac Banking подешевели на 1,8%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,75%, National Australia Bank - на 2,9% и Australia and New Zealand Banking - на 1,8%. Бумаги Macquarie Group потеряли в цене 1,2%.

Рыночная стоимость нефтедобывающей компании Woodside Petroleum сократилась на 2,1%.

Кроме того, котировки бумаг QBE Insurance рухнула на 10,3%, что стало максимальным снижением с июля 2014 года, из-за прогнозов ухудшения прибыли страховщика.

Китайский индекс Shanghai Composite завершил день с повышением на 0,52%.

MSCI Inc., провайдер семейства популярных фондовых индексов, принял решение включить в будущем году акции 222 китайских компаний, обращающиеся на внутренних биржах и номинированные в юанях, в расчет своего основного индекса emerging markets.

Изменение поддержали международные институциональные инвесторы, заявила MSCI, публикуя итоги ежегодного пересмотра классификации фондовых рынков. Решение о включении китайских бумаг в индекс является также следствием того, что Пекин повысил доступность своего внутреннего рынка. Значительную роль сыграло создание связки Stock Connect между биржами Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга.

Включение акций компаний из локального китайского листинга "A" в Emerging Markets Index, являющийся ориентиром для глобальных фондов с активами в $1,6 трлн, приведет к крупной ребалансировке инвестиционных портфелей и существенному притоку капитала на китайский рынок, считают эксперты.