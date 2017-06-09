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Рынок акций Украины в четверг еще немного подрос
19:41 08.06.2017 |
Фондовый рынок Украины в четверг вновь завершил торги умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,89% - до 1016,29 пункта, индекс ПФТС - на 0,36%, до 283,53 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6 млн грн, в том числе акциями 3,9 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 186,3 млн грн, в том числе акциями - 0,28 млн грн.
Все индексные акции УБ по итогам торгов выросли в стоимости. Лучшая динамика зафиксирована по бумагам "Центрэнерго" (+1,95%), "Мотор Сичи" (+0,88%) и "Укрнафты" (+0,79%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,42%) и "Мотор Сичи" (+0,92%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,39% - до 635,17 пункта при объеме торгов 6,17 млн злотых (43,2 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене акции "Кернела" (-1,69%) и Coal Energy (-1,05%).
Лидерами роста были бумаги "Милкиленда" (+2,21%) и KSG Agro (+1,48%).
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