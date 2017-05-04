Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи США незначительно выросли 2 мая на фоне ожидания новостей от ФРС
06:53 03.05.2017 |
Американские фондовые индексы во вторник незначительно выросли на фоне ожидания результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA прибавил 0,17%, составив 20949,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,06%, до 6095,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2391,17 пункта.
Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки по итогам майского заседания на текущем уровне в 95,2%, а вот в июне уже не исключают ужесточения монетарной политики, вероятность которого оценивают в 67,4%.
Инвесторы во вторник ждали публикации отчета корпорации AppleAAPL, финансовые результаты которой важны для всех трех основных американских индексов. Также участники рынка обратили внимание на результаты ConocoPhillips, чья чистая прибыль за первый квартал составила 777 миллионов долларов после убытка в 1,469 миллиарда долларов годом ранее (0,62 доллара на акцию). Чистая прибыль MasterCard увеличилась на 13%, до 1,081 миллиарда долларов, или 1 доллар на акцию против 0,86 доллара годом ранее.
Merck&Co увеличит прибыль на 38%, до 1,556 миллиарда долларов, или 0,56 доллара на акцию после прибыли в 0,40 доллара годом ранее, а объем продаж увеличился на 1% - до 9,434 миллиарда долларов.
"Сезон отчетов впечатляющий, лучший за последние четыре или пять лет, и, если мы еще получим что-то из Вашингтона по налоговой реформе, рынок пойдет вверх", - сказал главный стратег по фондовым рынкам Federated Investors Фил Орландо (Phil Orlando), которого цитирует агентство MarketWatch.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк снова поддержал курс доллара на межбанке, не дал экспортерам его обвалить
ТОП-НОВОСТИ
|В Европарламенте поддержали расширение квот на товары из Украины
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-марте 2017г. увеличился на 34,7%
|Назначение главы Нацбанка переносится на осень
|Интерпол не хочет искать Януковича. Кто виноват
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк снова поддержал курс доллара на межбанке, не дал экспортерам его обвалить
|Золото дешевеет 4 мая на фоне ослабления политической неопределенности во Франции
|Фондовый рынок Украины 4 мая возобновил рост
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 4 мая
|Доллар США 4 мая дешевеет относительно основных мировых валют
|В апреле население продало валюты на $356 млн больше, чем купило
Это интересно
|Virgin Galactic успешно провела важные испытания туристического космического корабля
|Илон Маск показал футуристичную систему автомобильных туннелей
|SpaceX впервые вывела на орбиту военный спутник
|Mercedes-Benz подготовила две специальные модификации внедорожника G-Class
|Microsoft представила Microsoft Surface Laptop с нестандартным экраном, алькантарой, хорошей автономностью и ОС Windows 10 S
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone