Биржи США незначительно выросли 2 мая на фоне ожидания новостей от ФРС

Американские фондовые индексы во вторник незначительно выросли на фоне ожидания результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA прибавил 0,17%, составив 20949,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,06%, до 6095,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2391,17 пункта.

Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставки по итогам майского заседания на текущем уровне в 95,2%, а вот в июне уже не исключают ужесточения монетарной политики, вероятность которого оценивают в 67,4%.

Инвесторы во вторник ждали публикации отчета корпорации AppleAAPL, финансовые результаты которой важны для всех трех основных американских индексов. Также участники рынка обратили внимание на результаты ConocoPhillips, чья чистая прибыль за первый квартал составила 777 миллионов долларов после убытка в 1,469 миллиарда долларов годом ранее (0,62 доллара на акцию). Чистая прибыль MasterCard увеличилась на 13%, до 1,081 миллиарда долларов, или 1 доллар на акцию против 0,86 доллара годом ранее.

Merck&Co увеличит прибыль на 38%, до 1,556 миллиарда долларов, или 0,56 доллара на акцию после прибыли в 0,40 доллара годом ранее, а объем продаж увеличился на 1% - до 9,434 миллиарда долларов.

"Сезон отчетов впечатляющий, лучший за последние четыре или пять лет, и, если мы еще получим что-то из Вашингтона по налоговой реформе, рынок пойдет вверх", - сказал главный стратег по фондовым рынкам Federated Investors Фил Орландо (Phil Orlando), которого цитирует агентство MarketWatch.