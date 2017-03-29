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Брюссель заблокировал слияние LSE и Deutsche Boerse
14:38 29.03.2017 |
Европейская комиссия заблокировала слияние крупнейших биржевых операторов Европы - Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE) и Deutsche Börse, говорится в сообщении ЕК.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер положила конец третьей за 17 лет попытке объединить биржи. Ранее они отказались выполнить условия регулятора для снижения опасений по поводу концентрации на рынке клиринга ценных бумаг с фиксированным доходом.
По словам Вестагер, слияние создало бы "фактическую монополию" в этой области.
"Поскольку стороны не смогли предложить пути решения вызывающих у нас обеспокоенность вопросов в области конкуренции, комиссия приняла решение запретить слияние", - заявила она.
Так, LSE отказалась продать итальянскую платформу MTS, на чем настаивала Еврокомиссия. Оператор биржи не желал таким образом портить отношения с регуляторами и клиентами в Италии. На долю итальянского бизнеса, частью которого является MTS, приходится около 25% операционной прибыли London Stock Exchange Group.
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