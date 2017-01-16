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NASDAQ пятый день подряд обновляет рекорды
07:44 12.01.2017 |
Основные фондовые индексы США в среду выросли, NASDAQ пятый день подряд достиг исторического максимума - инвесторы переваривают итоги первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,5% - до 19954,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,21% - до 5563,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 на 0,28% - до 2275,32 пункта.
В среду состоялась первая с момента победы на президентских выборах пресс-конференция Трампа. В ходе своего выступления избранный президент выразил надежду, что компании General Motors, FordF и некоторые другие сохранят рабочие места в США, и пообещал стать "лучшим создателем рабочих мест".
Трамп также пообещал ввести изменения в регулирование фармацевтической промышленности, снизить затраты на программу по военным самолетам и начать строительство стены на границе с Мексикой. По его словам, Мексика компенсирует США стоимость стены, однако маловероятно, что это будет прямой платеж.
"Легкая часть для администрации Трампа сделана. Теперь слова должны превратиться в конкретные дела и политику. Скорость, более конкретные действия по смягчению регулирования и налоговая реформа будут задавать направление рынкам", - считает старший экономический стратег Capitol Securities Management Кент Энджелки, которого цитирует агентство MarketWatch.
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