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Топливно-энергетический комплекс
Биржи США закрылись ростом на данных по доверию потребителей
07:52 28.12.2016 |
Основные фондовые индексы США завершили вторник в плюсе на фоне сильной статистики по доверию потребителей к экономике страны, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,06% - до 19945,04 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,45%, до 5487,44 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2268,88 пункта.
Между тем, объем торгов в начале последней недели года невысок - многие инвесторы по-прежнему на каникулах. В понедельник американские торговые площадки были закрыты в связи с празднованием католического Рождества
Индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до максимальной отметки с августа 2001 года в 113,7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109,4 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107,1 пункта.
"Мы готовимся к 2017 году, рассчитывая увидеть, будет ли возврат после "ралли Трампа". Потому что множество ожиданий повлияло на цены акций, и это может быть слишком", - считает старший рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауффман (Wayne Kaufman), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
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