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Количество сделок на вторичном рынке жилья Киева за 4 мес. возросло на 10-12% – АСНУ
14:07 11.05.2021 |
Количество сделок на вторичном рынке жилья Киева в январе-апреле 2021 года увеличилось на 10-12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха.
"До сентября не стоит ожидать каких-либо чрезвычайных обстоятельств на рынке: количество сделок будет расти лишь на 2-3% в месяц. Соответственно колебания цен возможны в пределах 3-5% в зависимости от спроса, локации и состояния квартир", – считает эксперт.
По ее словам, рост продаж обусловлен развитием ипотечного кредитования, в частности, программой "Доступное жилье", а также фокусом внутренних инвесторов на недвижимости для сохранения капитала в условиях пандемии.
Наибольшим спросом у покупателей на вторичном рынке столицы пользуются квартиры эконом-сегмента до 50 кв. м – на них приходится более 60% сделок.
Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.
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