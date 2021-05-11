Количество сделок на вторичном рынке жилья Киева за 4 мес. возросло на 10-12% – АСНУ

Количество сделок на вторичном рынке жилья Киева в январе-апреле 2021 года увеличилось на 10-12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила глава Киевского городского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Елена Гайдамаха.

"До сентября не стоит ожидать каких-либо чрезвычайных обстоятельств на рынке: количество сделок будет расти лишь на 2-3% в месяц. Соответственно колебания цен возможны в пределах 3-5% в зависимости от спроса, локации и состояния квартир", – считает эксперт.

По ее словам, рост продаж обусловлен развитием ипотечного кредитования, в частности, программой "Доступное жилье", а также фокусом внутренних инвесторов на недвижимости для сохранения капитала в условиях пандемии.

Наибольшим спросом у покупателей на вторичном рынке столицы пользуются квартиры эконом-сегмента до 50 кв. м – на них приходится более 60% сделок.

Созданная в 1995 году Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.