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Ціни на нафту на шляху до переривання двотижневої серії втрат
08:33 26.04.2024 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю, і цього тижня планується завершити зростання після двох тижнів втрат поспіль, після того, як міністерка фінансів США висловив оптимізм щодо економічного зростання, а також через те, що через конфлікти на Близькому Сході залишилися занепокоєння щодо пропозиції.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:47 EET подорожчали на 31 цент, або 0,4%, до 89,32 долара за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 23 центи, або 0,3%, до 83,80 долара за барель.
За тиждень Brent наразі зросла на 2,3%, тоді як WTI зросла на 0,8%.
Міністерка фінансів Джанет Єллен повідомила Reuters у четвер, що зростання ВВП США за перший квартал може бути переглянуто вгору, а інфляція знизиться після того, як низка "особливих" факторів утримала економіку до найслабшого показника за майже два роки.
За її словами, економічне зростання США, ймовірно, було вищим, ніж припускали слабші, ніж очікувалося, квартальні дані.
Дані показали, що економічне зростання сповільнилося в першому кварталі, і до коментарів Єллен поштовхи від прискорення інфляції тиснули на ціни на нафту, оскільки інвестори розраховували, що Федеральна резервна система не знизить процентні ставки до вересня.
Занепокоєння щодо пропозиції через те, що на Близькому Сході триває геополітична напруженість, також підтримало ціни на початку сесії.
Ізраїль посилив авіаудари по Рафаху після того, як заявив, що евакуює цивільне населення з міста на півдні Гази та розпочне тотальний штурм, незважаючи на попередження союзників, що це може призвести до масових жертв.
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