Торік перевізникам компенсували лише 6% витрат на перевезення пільговиків - Мінвідновлення

Торік із 60 млрд грн, необхідних для компенсації перевезення автотранспортом пільгових категорій громадян, перевізники отримали лише 3,6 млрд грн, або 6%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Олександр Дяченко, начальник управління внутрішніх автомобільних перевезень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, під час онлайн-зустрічі з перевізниками, присвяченої обговоренню реформи внутрішніх пасажирських перевезень.

«Мінсоцполітики підрахувало, що на компенсацію всіх пільгових перевезень у 2023 році потрібно близько 60 млрд грн. Це якщо взяти всіх пільговиків. За даними, які зібрало міністерство, з місцевих бюджетів компенсовано торік було 3,6 млрд грн. Тобто пільга забезпечена на 6%», - сказав Дяченко.

На думку представників профільного міністерства, яке відповідає за перевезення в Україні, ситуація настільки складна, що подекуди призводить до дегенеративних змін у транспортній мережі.

«Є населені пункти, грубо кажучи, з критичною масою пільговиків, і перевізники просто перестають туди їздити. Це найгірша ситуація», - зауважив Дяченко.

На його переконання, вирішити цю проблему можна на законодавчому рівні, ухваливши нарешті законопроєкт, який був зареєстрований ще у 2021 році (№5651 «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг»).

«У цьому законопроєкті пропонується замість безумовного права на безоплатний проїзд запровадити адресну компенсацію. От скільки грошей пільговику буде виділено, на стільки він і зможе поїхати. В принципі, ми потрошку переконуємо депутатів, що треба цей закон прийняти якнайшвидше, тому що по-іншому проблему не вирішити», - вважає представник Мінвідновлення.

Він сподівається, що активна позиція перевізників, власників автостанцій, профільного міністерства спонукає Міністерство соціальної політики, яке в цій ситуації є головним, стимулювати ухвалення закону.

Заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач поділяє позицію колеги. Він додав, що внутрішні обласні перевезення і робота міського громадського транспорту в Україні, як і в багатьох кранах Європи, є дотаційними. І в тих регіонах, де керівництво з розумінням ставиться до цієї ситуації, питання більш-менш врегульоване.

«Я знаю як мінімум два регіони в Україні, де обласна військова адміністрація виплачує за кожного пільговика гроші перевізнику. Так, це дотаційна історія. Якщо говорити про перевезення по області або про громадський транспорт. У тих регіонах, де є здоровий, ефективний підхід до пасажирських перевезень, це питання врегульоване і перевізники отримують кошти за кожного пільгового пасажира. Сьогодні ми разом з Міністерством соціальної політики намагаємося цей підхід штовхати і на міжобласні перевезення», - додав Деркач.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів профінансує втрати місцевих бюджетів громад, які надаватимуть пільги для бізнесу на прифронтових територіях.