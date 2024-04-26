Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порт «Чорноморськ» відновив експорт зерна після російських обстрілів

 

Відвантаження аграрної продукції з морського торговельного порту "Чорноморськ" (Одеська обл.), інфраструктура якого минулого тижня суттєво постраждала від російської ракетної атаки, поступово відновлюється, повідомила брокерська компанія Spike Brokers у телеграм-каналі.

Брокери зазначили, що у 2023 році у структурі експортних відвантажень водним транспортом частка порту "Чорноморськ" становила 36%, тоді як порти Дунаю - 32%, порт "Одеса" - 17%, порт "Південний" - 15%.

"За минулий тиждень ставки фрахту на перевезення кукурудзи "костерами" у напрямку східного узбережжя Італії знизилися на $3, у напрямку Іспанії та Ізраїлю - на $2. Фрахт на перевезення зерна "панамаксами" з глибоководних портів Одеси до Китаю та В'єтнаму знизився на $4", - зазначили фахівці.

Станом на 22 квітня ставки при транспортуванні з порту "Чорноморськ" до Італії (східне узбережжя) становили $29-30 (30-35 тис. тонн), Іспанії (Середземномор'я) - $30-32 (30-35 тис. тонн), В'єтнаму - $52-54 (60-65 тис. тонн), Китаю - $54-56 (60-65 тис. тонн).

Водночас ринкові ставки транспортування вантажним транспортом із порту "Ізмаїл" до порту "Констанца" (Румунія) станом на зазначену дату становлять EUR18-22 (4,5-5 тис. тонн), до портів середземноморського узбережжя Іспанії - $35- 37 (30-35 тис. тонн). Ставки транспортування з порту "Рені" до портів Ізраїлю коливаються в межах $33-35 (30-35 тис. тонн), констатували у Spike Brokers.

За інформацією джерела на зерновому ринку, яке побажало залишитися неназваним, таке обмеження могло призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra. Крім того, зупинка роботи зернових терміналів може призвести до скорочення квітневого експорту українського зерна Чорноморським зерновим коридором до 5 млн тонн за очікуваних 8 млн тонн.

Як повідомлялося, 10 квітня російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". Це призвело до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra.

"Укрзалізниця" у день обстрілу ввела конвенцію на вантажоперевезення, яка мала діяти до 13 квітня, а потім двічі продовжувалася - спочатку до 17 квітня, потім до 22 квітня, після чого її було знято.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,6702
  0,1986
 0,50
EUR
 1
 42,5205
  0,3372
 0,80

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3652  0,00 0,00 39,8952  0,02 0,05
EUR 42,1717  0,03 0,07 42,9630  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7000  0,25 0,63 39,7200  0,25 0,63
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес