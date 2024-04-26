Порт «Чорноморськ» відновив експорт зерна після російських обстрілів

Відвантаження аграрної продукції з морського торговельного порту "Чорноморськ" (Одеська обл.), інфраструктура якого минулого тижня суттєво постраждала від російської ракетної атаки, поступово відновлюється, повідомила брокерська компанія Spike Brokers у телеграм-каналі.

Брокери зазначили, що у 2023 році у структурі експортних відвантажень водним транспортом частка порту "Чорноморськ" становила 36%, тоді як порти Дунаю - 32%, порт "Одеса" - 17%, порт "Південний" - 15%.

"За минулий тиждень ставки фрахту на перевезення кукурудзи "костерами" у напрямку східного узбережжя Італії знизилися на $3, у напрямку Іспанії та Ізраїлю - на $2. Фрахт на перевезення зерна "панамаксами" з глибоководних портів Одеси до Китаю та В'єтнаму знизився на $4", - зазначили фахівці.

Станом на 22 квітня ставки при транспортуванні з порту "Чорноморськ" до Італії (східне узбережжя) становили $29-30 (30-35 тис. тонн), Іспанії (Середземномор'я) - $30-32 (30-35 тис. тонн), В'єтнаму - $52-54 (60-65 тис. тонн), Китаю - $54-56 (60-65 тис. тонн).

Водночас ринкові ставки транспортування вантажним транспортом із порту "Ізмаїл" до порту "Констанца" (Румунія) станом на зазначену дату становлять EUR18-22 (4,5-5 тис. тонн), до портів середземноморського узбережжя Іспанії - $35- 37 (30-35 тис. тонн). Ставки транспортування з порту "Рені" до портів Ізраїлю коливаються в межах $33-35 (30-35 тис. тонн), констатували у Spike Brokers.

За інформацією джерела на зерновому ринку, яке побажало залишитися неназваним, таке обмеження могло призвести до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra. Крім того, зупинка роботи зернових терміналів може призвести до скорочення квітневого експорту українського зерна Чорноморським зерновим коридором до 5 млн тонн за очікуваних 8 млн тонн.

Як повідомлялося, 10 квітня російські окупанти під час ранкового обстрілу Одеської області пошкодили залізничні під'їзні шляхи до низки зернових терміналів, розташованих у порту "Чорноморськ". Це призвело до тимчасових збоїв у доставці продукції на термінали агрохолдингу "Кернел", груп компаній Risoil та Viterra.

"Укрзалізниця" у день обстрілу ввела конвенцію на вантажоперевезення, яка мала діяти до 13 квітня, а потім двічі продовжувалася - спочатку до 17 квітня, потім до 22 квітня, після чого її було знято.