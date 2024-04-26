НКРЕКП оскаржить рішення суду щодо ліцензії Черкасигазу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), подаватиме апеляцію на рішення суду, яким припинено рішення про зупинку ліцензії з розподілу природного газу АТ "Черкасигаз".

Як передає Укрінформ, по це повідомляє пресслужба регулятора.

"Регулятор вбачає в діях АТ «Черкасигаз» намагання колишнього власника через суд повернути контроль над державними мережами. Тому НКРЕКП буде оскаржувати ухвалу суду та направить звернення до правоохоронних органів та Вищої ради правосуддя для відповідного реагування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою припинив дію постанов НКРЕКП щодо зупинки ліцензії з розподілу газу для Черкасигазу та розширення відповідної ліцензії ТОВ "Газорозподільні мережі України" на Черкаську область.

Ці рішення регулятор ухвалив у зв'язку із передачею газорозподільних систем та їх складових, що знаходяться у державній власності та які раніше були в експлуатації Черкасигазу, в управління Газмережам.

Як повідомлялося, НКРЕКП зупинила дію ліцензії АТ "Черкасигаз" з 1 грудня 2023 року.

У вересні 2023 року Група Нафтогаз розпочала інтеграцію АТ "Черкасигаз" до своєї корпоративної структури.