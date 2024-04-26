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АНАЛІТИКА

Не вдалося налагодити доставку: Всі нові постачальники продуктів для ЗСУ зіткнулися з труднощами

23:37 25.04.2024 |

Економіка

 

У всіх нових постачальників, яких обрав Державний оператор тилу, виникли труднощі з відправленням продуктів для ЗСУ. У коментарі LIGA.net в ДОТ зазначили, що є декілька причин, чому постачальники не виконали взяті на себе зобов'язання.

Однією із головних причин у ДОТ назвали - проблеми логістики, постачальникам не вдалося налагодити шляхи доставлення.

"Наприклад, вони відправляли продукти багатотонними фурами (як робили це зазвичай у роботі з ритейлом), що мали привезти продукти одразу в декілька військових частин. Відповідно, якщо в одній в/ч була затримка через перевірку вантажівки чи під час приймання, то в іншу частину постачання вже затримувалося", - розповіли у ДОТ.

Окрім того, постачальники зіткнулись зі складнощами у субконтрактуванні компаній за позиціями, які вони не виробляють самостійно.

ДОТ надав LIGA.net інформацію про те, як різні компанії виконують свої зобов'язання з постачання.

Не вдалося налагодити доставку: Всі нові постачальники продуктів для ЗСУ зіткнулися з труднощами
За матеріалами: LIGA.net
 

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