НБУ відмовився в базовому сценарії від допущень щодо тривалості війни та повернув альтернативний сценарій

Національний банк України, який раніше закладав до базового макроекономічного прогнозного сценарію певні строки "істотного поліпшення безпекової ситуації", відмовився від такого підходу, проте опублікує в інфляційному звіті альтернативний сценарій.

"Є всі підстави зараз сконцентрувати свою увагу саме на аналізі економічної складової. Ми справді зміщуємо фокус із дати на вплив. Ми розуміємо і бачимо, що економіка певною мірою адаптувалася", - сказав голова НБУ Андрій Пишний на монетарному брифінгу 25 квітня.

Попередній січневий макропрогноз базувався на припущенні про істотне поліпшення ситуації з безпекою з 2025 року, і така позиція була підтверджена на монетарному брифінгу в середині січня, тоді як тепер Нацбанк заявив, що "допускає зниження безпекових ризиків і нормалізацію умов для функціонування економіки на прогнозному горизонті", оприлюднивши при цьому прогноз до 2026 року включно.

"Ми не даємо припущень щодо термінів і перебігу (війни). Ми аналізуємо макрофінансову ситуацію. Ми фіксуємо, зокрема, що економіка певною мірою вже адаптувалася до нових воєнних умов... Тому ми не прогнозуємо перебігу війни. Ми робимо припущення щодо потенційного впливу безпекової ситуації на економічний розвиток", - зазначив Пишний.

На його думку, за великим рахунком це кардинально не відрізняє той підхід, який було застосовано раніше, порівняно із застосованим зараз.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що Нацбанк ніколи не прогнозував терміну закінчення війни, а здебільшого фокусував свою оцінку саме на макроекономічних наслідках припущень щодо зміни безпекових ризиків.

"Тому в нашій поточній комунікації ми трохи зміщуємо фокус, ми фокусуємося не на конкретних датах щодо того, коли ми бачимо перелом стосовно динаміки безпекових ризиків, а більше фокусуємо увагу саме на макроекономічних наслідках поступової нормалізації середовища для функціонування економічних агентів", - наголосив він.

Ніколайчук зазначив, що на основі цього можна робити певні припущення щодо того, як Нацбанк бачить відповідну еволюцію безпекових ризиків у базовому й альтернативному сценаріях, який він має намір оприлюднити в інфляційному звіті.

Як повідомлялося, у першому інфляційному звіті, опублікованому 2022 року після спричиненої російським вторгненням паузи, НБУ, окрім базового, надав і негативний сценарій із тривалішим періодом тривалості війни, проте згодом відмовився від нього, хоча такий сценарій і надалі дає МВФ.