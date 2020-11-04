Аренда жилья в Киеве дорожает, хотя спроса нет

Диана Манучарян / LIGA.net

Собственники квартир пытаются наверстать упущенное за время карантина. К чему готовиться арендаторам?

В Киеве простаивает около 12 000-13 000 квартир, говорит директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. Это много - почти в два раза больше, чем в начале карантина.

С сентября в столице сдается около 2000 квартир в месяц, для сравнения, до карантина в Киеве заключали около 3000 сделок в месяц, рассказывает аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

Львиная доля сделок приходится на переезды арендаторов из больших или дорогих квартир в более скромные апартаменты, отмечает Костецкий.

"Из-за большого выбора вариантов арендаторы не торопятся переплачивать", - добавляет Юлия Курганова, директор Риелторского объединения Простор.

Тем не менее, цены растут. Еще летом рынок был на дне - минимальная цена жилья в августе стартовала от 3500 грн, писала LIGA.net. За эти деньги можно было арендовать 1-комнатную квартиру без ремонта в старом жилом фонде в спальном районе. Сейчас такая квартира обойдется в 5200 грн, говорит Герасимчук.

"Собственники квартир устали терять деньги, поэтому возвращают стоимость на прежний уровень, - отмечает Курганова. - А большинство арендаторов после карантинных послаблений вернулись в столицу".

Но пока цены так и не вернулись к докарантинным - 1-к и 2-квартиры все еще на 7-9% ниже, чем осенью-зимой прошлого года. А вот 3-к квартиры, целевая аудитория которых менее мобильна, подорожали на 6%, приводит данные Роман Герасимчук.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры со свежим ремонтом и современной бытовой техникой в спальном районе будет стоить 7000-7500 грн, говорит Курганова. Помимо ставки аренды придется оплачивать коммунальные услуги и внести гарантийный платеж - оплату за последний месяц аренды.

Аналогичные квартиры возле метро могут стоить на 2000 грн дороже.

В центре города, такую же квартиру, можно будет снять в пределах 12 000-13 000 грн, рассказывает Костецкий.

Что будет с ценами к Новому году

Развитие ситуации зависит от эпидемиологической ситуации, отмечает Герасимчук из City Development Solutions.

Если в Киеве не введут жесткий карантин, а курс доллара продолжит рост, то до конца года аренда подорожает на 7%, прогнозирует вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

"Например, позавчера мы сдали однокомнатную квартиру на Оболони, в марте такая квартира стоила 8000 грн, в апреле-августе - 6000 грн, сейчас - 7000 грн, а в декабре пересмотрим в сторону увеличения до 7500 грн", - рассказывает Топал.

Если карантин ужесточат, владельцам квартир перед новогодними праздниками придется понижать цены, чтобы заполучить арендаторов.

"В прошлые года рынок аренды абсолютно замирал в период с 15 декабря по 15 января. Думаю, в этом году все будет еще более пассивно, если эпидемиологическая ситуация не улучшится", - рассказывает Курганова из РО Простор. В этом случае арендодателям придется идти на скидки, например, делать акционное предложение на первые два месяца аренды, или специальное предложение на время карантина.