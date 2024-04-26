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Міністерство економіки України оцінило зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6% +/- 1%

12:30 26.04.2024 |

Економіка

Міністерство економіки України оцінило зростання внутрішнього валового продукту у березні на рівні 4,6% +/- 1%

 

Про це повідомив Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді основних подій в економіці України.

Це більше, ніж у січні (3,5%) чи лютому (3,9%).

Загалом за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5% +/- 1%. Офіційну оцінку за перший квартал пізніше має надати Державна служба статистики.

Міністерство економіки пояснило, що тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників:

→ нарощуванням виробничих потужностей у добувній промисловості;
→ активізацією виробництва мінеральних добрив;
→ збільшенням попиту на будівельні послуги в сприятливих погодних умовах;
→ поліпшенням ділових настроїв;
→ пожвавленням споживчої активності.

Сильні ракетні обстріли наприкінці березня та початку квітня призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури в деяких регіонах, що потребуватиме часу й ресурсів на її відновлення та пригальмує відновлення виробничої активності в окремих видах діяльності.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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