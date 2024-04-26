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Українська енергосистема значно скоротила обсяг залучення аварійної допомоги
11:47 26.04.2024 |
Унаслідок зниження споживання та сонячної погоди минулої доби до енергосистеми України залучався значно менший обсяг аварійної допомоги, ніж в інші дні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що вчора екстрену електроенергію брали лише на початку доби (в нічні та ранкові години) - з Польщі та Румунії. Загальний обсяг аварійного постачання становив близько 1% від добового споживання.
Водночас через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби графіки не застосовувалися.
Наразі потреби споживачів покриває власна генерація та комерційний імпорт. Зокрема, сьогодні прогнозується імпорт електроенергії обсягом 12401 МВт-год. Експорту не планується.
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