Объем выполненных строительных работ в Украине в августе сократился на 1,1% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в августе 2018 года сократился на 1,1% по сравнению с августом 2017 года, в то время как в июле-2018 к июлю-2017 этот показатель увеличился на 9,7%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно информации ведомства, объем выполненных строительных работ в августе-2018 уменьшился на 6,4% по сравнению с июлем-2018 (согласно сезонно скорректированным данным -на 6,9%), тогда как в июле-2018 этот показатель снизился на 5,8% по сравнению с июнем-2018.

В соответствии с сообщением, в августе-2018 к августу-2017 объем работ сократился в жилом и нежилом строительстве и вырос - в инженерном. Согласно нескорректированным данным, падение в жилом строительстве составило 13,3%, в нежилом - 5,4%. Строительство инженерных сооружений выросло на 6,4%.

Кроме того, как сообщает статведомство, в августе объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с июлем сократился на 9,9%, нежилых зданий - вырос на 5,5%, инженерных сооружений - сократился на 10%.

В январе-августе-2018 по сравнению с январем-августом-2017 падение объемов строительных работ зафиксировано в Киеве и 11 областях Украины, в частности, в Луганской (на 43,7%, до 233,2 млн грн), Сумской (на 20,9%, до 635,7 млн грн), Закарпатской (на 17,8%, до 710,5 млн грн) областях.

Наибольший рост объемов выполненных стройработ за восемь месяцев зафиксирован в Одесской (на 43,7%, до 9,597 млрд грн), Хмельницкой (на 32,5%, до 1,663 млрд грн) и Ивано-Франковской (на 31,4%, до 1,7 млрд грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за восемь месяцев упал на 3,7% и составил 16,741 млрд грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.

