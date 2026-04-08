Страховики продовжують покривати воєнні ризики, незважаючи на збитковість продукту

Страховики продовжують пропонувати дедалі більшій кількості підприємств та фізичним особам послуги з покриття воєнних ризиків хоча ця лінія поки що залишається збитковою з комбінованим коефіцієнтом у 111,11%, повідомляється в "Огляді страхового ринку за 2025 рік" підготовлений Національною асоціацією страховиків України (НАСУ).

Крім того, зазначається, що страхування від воєнних ризиків, зокрема, дало зростання на 30% страхових премій у майнові лінії бізнесу, що прямо пов'язано з запитом суспільства на страхування нерухомості від наслідків війни. При цьому 75% клієнтів - це юридичні особи. Український бізнес активно шукає захисту і знаходить його завдяки залученню закордонних перестрахових ємностей, зокрема, таких глобальних гігантів, як Lloyd's of London.

Згідно з інформацією, починаючи з 2016 року вітчизняний ринок залишили 304 страхові компанії.

"Це був болючий, але критично необхідний шлях очищення. Галузь пройшла через революцію цифровізації, витримала посилення вимог до платоспроможності у 2019-му, пережила масштабний "Спліт" у 2020-му та імплементувала новий, прогресивний закон України "Про страхування". І все це відбувалося на тлі повномасштабного вторгнення росії та безпрецедентної безпекової невизначеності", - зазначається в інформації.

Станом на кінець 2025 року у секторі ризикового страхування (non-life) працює 47 компаній, а у страхуванні життя (life) їх залишилося лише 10.

"Сьогодні це висококонцентроване та жорстко конкурентне середовище, де перша десятка компаній акумулює 74,3% усього ринку non-life. У сегменті страхування життя ситуація ще показовіша, і весь ринок це і є згадані 10 гравців, причому майже 50% галузі тримає на собі один єдиний страховик", зазначається в інформації.

Підкреслюється також, що незважаючи на війну та надскладні умови роботи, компанії продемонстрували вражаючу стійкість. Чистий фінансовий результат обох сегментів склав 6,8 млрд грн, і лише дев'ять страховиків завершили рік зі збитками. При цьому ринок у цілому залишається надійно капіталізованим, адже прийнятні активи для дотримання вимог до платоспроможності склали 86,2 млрд грн, що на 31% більше за показники 2024 року.

"Про міцне операційне здоров'я ризикового сектору найкраще свідчать цифри, де збитковість портфеля становить 49,1%, комбінований коефіцієнт збитковості впав нижче психологічної межі та дорівнює 97%, а операційна ефективність зафіксувалася на високому рівні у 88,6%. Такі результати нашого non-life ринку можна лише щиро привітати", - підкреслюється в інформації.