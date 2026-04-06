- 06.04.26
- 05:36
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Страховий ринок України зафіксував зростання надходжень за автоцивілкою та КАСКО
16:10 01.04.2026 |
Страховики України минулого року за рахунок значного зростання вартості страхових полісів збільшили страхові премії у сегменті добровільного страхування автотранспорта на 20,3% - до 16,872 млрд грн.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Валові страхові премії за ОСЦПВ ("автоцивілка") збільшилися у 2,2 раза, до 23,338 млрд грн. Водночас премії за "Зеленою карткою" знизились на 4,4% - до 5,417 млрд грн.
У Національному банку України пояснили, зокрема, збільшення обсягу премій за ОСЦПВ значним зростанням вартості страхових полісів.
Регулятор нагадав про перехід на вільне ціноутворення після набрання чинності новим законом про "автоцивілку".
За даними НБУ, більшість премій по КАСКО було зібрано через агентську мережу (фізичні, ФОП та юридичні особи) - 8,696 млрд грн (+13,9%), через банки (банківські агрегатори) - 3,695 млрд грн (+35,5%).
Прямі продажі страховика становили 2,487 млрд грн (+26,9%), через автосалони - 1,573 млрд грн (+19,7%).
Найбільшим каналом продаж ОСЦПВ у 2025 році була агентська мережа, яка зібрала 15,766 млрд грн (у 2 рази), онлайн агрегатори - 3,546 млрд грн (у 3 рази), банки - 1,753 млрд грн (+92,7%) , прямі продажі - 1,962 млрд грн (+2,17 раза).
За даними НБУ, станом на 1 січня 2026 року в Україні діє 47 страхових компаній.
Cтраховики наростили активи та прибуток у IV кварталі 2025 року та за рік загалом, а річний обсяг послуг фінансових компаній у 2025 році вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищив довоєнний показник 2021 року.
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
