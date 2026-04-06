За даними НБУ, страховий ринок України у 2025 році збільшив комісійні виплати та оптимізував маркетингові витрати

Страхові компанії України у 2025 р. збільшили комісійні винагороди страховим посередникам за договорами обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) на 85,8% порівняно з 2024 роком - до 4,001 млрд грн, по КАСКО - на 18,4%, до 3,998 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), також зросли винагороди посередникам за страхування по "Зеленій картці" - на 1,8%, до 1,587 млрд грн, майна - на 10,5%, до 997 млн грн, тоді як по ДМС - на 0,4%, до 775,6 млн грн, за послуги ассистансу виросли на 84,7% - до 626,7 млн грн., фінансових ризиків - на 24,3%, до 695,8 млн грн.

Крім того, за даними регулятора, витрати на проведення маркетингових та рекламних заходів щодо страхових продуктів по ОСЦПВ за 2025 рік скоротились на 39,3% - до 28,787 млн грн, по "Зеленій картці" - у 20 разів, до 4,223 млн грн, по КАСКО - на 9,3%, до 28,595 млн грн.

При цьому значно виросли витрати на обслуговування та забезпечення роботи офісу страховика за договорами ОСЦПВ - на 47,2%, до 95,955 млн грн, КАСКО - на 19,3%, до 113,2 млн грн, "Зеленої картки" - скоротилось у 2 рази, до 18,054 млн грн, страхування майна виросло на 10,4% - до 20,1 млн грн, ДМС - на 39,9%, до 38,03 млн грн.