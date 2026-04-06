Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За даними НБУ, страховий ринок України у 2025 році збільшив комісійні виплати та оптимізував маркетингові витрати

08:25 01.04.2026 |

Страхування

Страхові компанії України у 2025 р. збільшили комісійні винагороди страховим посередникам за договорами обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСЦПВ) на 85,8% порівняно з 2024 роком - до 4,001 млрд грн, по КАСКО - на 18,4%, до 3,998 млрд грн.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), також зросли винагороди посередникам за страхування по "Зеленій картці" - на 1,8%, до 1,587 млрд грн, майна - на 10,5%, до 997 млн грн, тоді як по ДМС - на 0,4%, до 775,6 млн грн, за послуги ассистансу виросли на 84,7% - до 626,7 млн грн., фінансових ризиків - на 24,3%, до 695,8 млн грн.

Крім того, за даними регулятора, витрати на проведення маркетингових та рекламних заходів щодо страхових продуктів по ОСЦПВ за 2025 рік скоротились на 39,3% - до 28,787 млн грн, по "Зеленій картці" - у 20 разів, до 4,223 млн грн, по КАСКО - на 9,3%, до 28,595 млн грн.

При цьому значно виросли витрати на обслуговування та забезпечення роботи офісу страховика за договорами ОСЦПВ - на 47,2%, до 95,955 млн грн, КАСКО - на 19,3%, до 113,2 млн грн, "Зеленої картки" - скоротилось у 2 рази, до 18,054 млн грн, страхування майна виросло на 10,4% - до 20,1 млн грн, ДМС - на 39,9%, до 38,03 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес