Банки України видали іпотечних кредитів на ₴1,4 млрд за лютий

08:17 22.04.2026 |

Фінанси, Економіка

Банки України у лютому видали 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Результати опитування:

  • 386 кредитів на суму 767 млн грн було надано на первинному ринку нерухомості, з них 152 кредити на 280 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє житло;
  • 315 кредитів на 628 млн грн видано на вторинному ринку нерухомості;
  • середньозважена ефективна ставка становила 8,25% річних на первинному ринку та 9,46% на вторинному ринку;
  • якість іпотечного портфеля залишається високою ‒ частка непрацюючих кредитів становить 13%.

    • У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у лютому видано:

  • у Київській області (225 договорів на 473 млн грн, або 34% від загального обсягу);
  • у Києві (145 договорів на 319 млн грн);
  • у Львівській області (46 договорів на 95 млн грн);
  • у Волинській області (36 договорів на 59 млн грн);
  • у Вінницькій області (29 договорів на 54 млн грн).
    •
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,1160
    		  0,0156
    		 0,04
    EUR
    		 1
    		 51,9113
    		  0,0184
    		 0,04

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6115  0,19 0,43 44,1989  0,20 0,46
    EUR 51,3852  0,21 0,42 52,0693  0,30 0,57

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:10
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,9000  0,00 0,00 43,9300  0,00 0,00
    EUR 51,6703  0,01 0,02 51,6836  0,00 0,00

