Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США помірно дешевшає до основних валют

10:22 10.06.2026 |

Фінанси

Долар США вранці в середу помірно слабшає в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

У середу основна увага інвесторів зосереджена на звіті про динаміку споживчих цін у США в травні, який буде опубліковано о 15:30 кч. За оцінками аналітиків, загальна інфляція в країні минулого місяця прискорилася до 4,2% у річному виразі порівняно з квітневими 3,8%, базова - до 2,9% з 2,8%, повідомляє Trading Economics. Водночас у помісячному зіставленні ціни сповільнили зростання відповідно до 0,5% з 0,6% і до 0,3% з 0,4%, вважають експерти.

У четвер ринок чекає на звіт про травневу динаміку цін виробників у Штатах.

Після виходу минулого тижня сильних даних щодо американського ринку праці та на тлі зростання цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході трейдери дедалі більше схиляються до думки, що Федеральна резервна система (ФРС) цьогоріч підвищить процентні ставки, причому зробить це вже в жовтні.

Учасники ринку деривативів оцінюють імовірність підвищення ставки за підсумками жовтневого засідання ФРС у 51,7%, за даними CME FedWatch. Раніше вони чекали посилення політики тільки в грудні.

Пара євро/долар за даними на 9:01 кч торгується на рівні $1,1555 порівняно з $1,1543 на закриття попередньої сесії.

У четвер відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку. Інвестори очікують, що цього разу регулятор підніме процентні ставки.

Курс фунта підвищується до $1,3393 з $1,3378 за підсумками торгів у вівторок.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,33 єни проти 160,37 єни напередодні.

Підвищення ставки чекають цього місяця і від Банку Японії. Його наступне засідання заплановано на 15-16 червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8437
  0,3308
 0,74
EUR
 1
 51,8976
  0,5431
 1,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,5515  0,27 0,60 45,1492  0,31 0,69
EUR 51,5635  0,35 0,69 52,3023  0,41 0,80

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,9500  0,00 0,00 44,9800  0,02 0,03
EUR 51,9487  0,05 0,10 51,9653  0,08 0,15

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес