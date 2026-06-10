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Долар США помірно дешевшає до основних валют
10:22 10.06.2026 |
Долар США вранці в середу помірно слабшає в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.
У середу основна увага інвесторів зосереджена на звіті про динаміку споживчих цін у США в травні, який буде опубліковано о 15:30 кч. За оцінками аналітиків, загальна інфляція в країні минулого місяця прискорилася до 4,2% у річному виразі порівняно з квітневими 3,8%, базова - до 2,9% з 2,8%, повідомляє Trading Economics. Водночас у помісячному зіставленні ціни сповільнили зростання відповідно до 0,5% з 0,6% і до 0,3% з 0,4%, вважають експерти.
У четвер ринок чекає на звіт про травневу динаміку цін виробників у Штатах.
Після виходу минулого тижня сильних даних щодо американського ринку праці та на тлі зростання цін на енергоносії через конфлікт на Близькому Сході трейдери дедалі більше схиляються до думки, що Федеральна резервна система (ФРС) цьогоріч підвищить процентні ставки, причому зробить це вже в жовтні.
Учасники ринку деривативів оцінюють імовірність підвищення ставки за підсумками жовтневого засідання ФРС у 51,7%, за даними CME FedWatch. Раніше вони чекали посилення політики тільки в грудні.
Пара євро/долар за даними на 9:01 кч торгується на рівні $1,1555 порівняно з $1,1543 на закриття попередньої сесії.
У четвер відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку. Інвестори очікують, що цього разу регулятор підніме процентні ставки.
Курс фунта підвищується до $1,3393 з $1,3378 за підсумками торгів у вівторок.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 160,33 єни проти 160,37 єни напередодні.
Підвищення ставки чекають цього місяця і від Банку Японії. Його наступне засідання заплановано на 15-16 червня.
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