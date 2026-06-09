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АНАЛІТИКА

Довідковий курс гривні вдруге поспіль оновив мінімум – 44,78 грн/$1

13:16 09.06.2026 |

Фінанси

Національний банк України (НБУ) 9 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,7823 грн/$1, за день він послабився на 33 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 9 червня на новому мінімальному рівні 44,5129 грн/$1, послабивши його за день трохи більше, ніж на 15 коп.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,1%.


Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 9 червня 2026 року.


Показник08.06.202609.06.2026Зміна, %
Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$) 44.4533 44.7823 0.74


Дані: НБУ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк
 

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  куп. uah % прод. uah %
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EUR 51,2088  0,17 0,33 51,8877  0,17 0,32

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  куп. uah % прод. uah %
USD 44,7600  0,10 0,22 44,7900  0,10 0,22
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