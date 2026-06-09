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Довідковий курс гривні вдруге поспіль оновив мінімум – 44,78 грн/$1
13:16 09.06.2026 |
Національний банк України (НБУ) 9 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,7823 грн/$1, за день він послабився на 33 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.
Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 9 червня на новому мінімальному рівні 44,5129 грн/$1, послабивши його за день трохи більше, ніж на 15 коп.
З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,1%.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 9 червня 2026 року.
|Показник
|08.06.2026
|09.06.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.4533
|44.7823
|0.74
Дані: НБУ
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