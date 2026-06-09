Довідковий курс гривні вдруге поспіль оновив мінімум – 44,78 грн/$1

Національний банк України (НБУ) 9 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,7823 грн/$1, за день він послабився на 33 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 9 червня на новому мінімальному рівні 44,5129 грн/$1, послабивши його за день трохи більше, ніж на 15 коп.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,1%.





Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:30 кч 9 червня 2026 року.





Показник 08.06.2026 09.06.2026 Зміна, % Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$) 44.4533 44.7823 0.74





Дані: НБУ