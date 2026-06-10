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НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму – майже 45/$1
12:58 10.06.2026 |
Національний банк України (НБУ) 10 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,9516 грн/$1, за день він послабився майже на 17 коп. та третій день поспіль оновив історичний мінімум.
Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 10 червня на новому мінімальному рівні 44,8437грн/$1, послабивши його за день на 33 коп.
З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,5%.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 червня 2026 року.
|Показник
|09.06.2026
|10.06.2026
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|44.7823
|44.9516
|0.38
Дані: НБУ
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