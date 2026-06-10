НБУ послабив довідковий курс до нового мінімуму – майже 45/$1

Національний банк України (НБУ) 10 червня встановив довідковий курс гривні до долара на рівні 44,9516 грн/$1, за день він послабився майже на 17 коп. та третій день поспіль оновив історичний мінімум.

Напередодні Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на 10 червня на новому мінімальному рівні 44,8437грн/$1, послабивши його за день на 33 коп.

З початку 2026 року довідковий курс гривні до долара послабився на 6,5%.

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 10 червня 2026 року.

Показник 09.06.2026 10.06.2026 Зміна, % Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$) 44.7823 44.9516 0.38

Дані: НБУ



